У Південній Кореї основний фондовий індекс KOSPI на початку торгів у четвер зріс на 62,07 пунктів, або на 1,32%, до 4759,58 пунктів. На відкритті ринок додав 1,01%. Про це повідомляє Korea Herald.

Відновлення після різкого падіння

Напередодні KOSPI впав більш ніж на 6%, нівелювавши зростання попередньої сесії. Причиною стали побоювання інвесторів щодо стійкості торгівлі, пов’язаної зі штучним інтелектом, після нічного розпродажу технологічних акцій на Волл-стріт.

Учасники ринку також оцінювали плани США запровадити новий раунд мит на товари з 14 країн, серед яких є Південна Корея. Американські фондові індекси напередодні закрилися різноспрямовано: Dow Jones зріс на 0,33%, S&P 500 знизився на 0,25%, а Nasdaq Composite — на 0,62%.

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Динаміка акцій великих компаній

Акції Samsung Electronics подорожчали на 1,23%, а папери виробника чипів SK hynix — на 3,69%. Акції SK Square, материнської компанії SK hynix, зросли на 1,89%. Виробник енергетичного обладнання Samsung Electro-Mechanics додав 4,9%.

Станом на 09:15 корейська вона котирувалася на рівні 1344,3 вони за долар США — без змін проти закриття попередньої торгової сесії.

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