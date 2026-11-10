У Південній Кореї гінкго віком близько 1319 років скинув листя за годину — Korea Herald

У Вонджу в Південній Кореї дерево гінкго віком близько 1319 років скинуло майже все золоте листя протягом однієї години. У суботу вранці сильний вітер і різке зниження температури прискорили листопад, повідомляє Korea Herald.

Листя опало між 7 та 8 ранку

Ще вдень у п’ятницю крона дерева була вкрита яскраво-жовтим листям. Наступного ранку більшість листя опала між 7:00 та 8:00, за даними Yonhap News Agency.

Відвідувачі, які стали свідками раптової зміни, описували падіння листя як дощ. Один із них у дописі на Naver Place зазначив, що прибув близько 7:00, коли дерево ще було вкрите золотим листям, а через годину побачив майже оголені гілки.

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Дерево розташоване в Банґьє-рі, Мунмак-ип, і щороку приваблює відвідувачів своєю золотою кроною. Зазвичай гінкго зберігають жовте листя близько 10 днів, а потім поступово його скидають.

Одна відвідувачка, яка планувала поїздку до Вонджу з друзями, дізналася про листопад наступного дня та змінила плани.

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