У Південній Кореї кількість першокласників впаде нижче 300 тисяч — Korea Herald

У Південній Кореї кількість дітей, які вступатимуть до початкової школи у 2027 навчальному році, вперше може бути меншою за 300 тисяч. Йдеться про дітей, народжених у 2020 році, повідомляє Korea Herald.

Наслідок падіння народжуваності

За даними Корейської служби статистичної інформації та Корейського інституту розвитку освіти, показник опуститься нижче 300 тисяч лише через три роки після того, як кількість нових першокласників стала меншою за 400 тисяч.

У 2020 році в країні народилося 272 337 дітей — на 10% менше, ніж роком раніше, згідно з даними Міністерства даних і статистики. У 2026 році до початкової школи вступили 301 442 учні — це найнижчий показник із 1964 року, коли відомство почало вести відповідну статистику.

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Прогнози до 2030 року

Очікується, що у 2027 році кількість першокласників становитиме приблизно чверть від 1,05 мільйона, зафіксованих у 1968 році. Скорочення чисельності дітей шкільного віку викликає занепокоєння через можливе закриття шкіл, особливо в сільській місцевості, а також посилення освітньої нерівності між регіонами.

Число нових учнів початкових шкіл, за прогнозом, скорочуватиметься до 2030 року, хоча має залишатися вищим за 200 тисяч. Це пов'язують із відновленням народжуваності у 2024 році: тоді народилося 238 317 дітей, а у 2025 році — 254 341.

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