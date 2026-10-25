У Південній Кореї окружний суд Деджона оштрафував лікаря корейської медицини на 20 мільйонів вон, або близько 15 тисяч доларів, після смерті 92-річного пацієнта під час лікування акупунктурою. Про рішення суду повідомляє Korea Herald.

Смерть пацієнта

Пацієнт проходив лікування болю у спині. Лікаря звинуватили в тому, що він спричинив розрив серцевого м’яза, коли близько 14:35 14 серпня 2022 року виконував акупунктуру в ділянці грудної клітки. Того самого дня приблизно о 17:08 пацієнт помер.

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Позиція обвинувачення і суду

Прокурори заявили, що лікар не перевірив пульс пацієнта та не пояснив йому ризиків акупунктури в ділянці грудної клітки. За їхніми словами, після скарг пацієнта на біль у грудях і появи ознак утрудненого дихання лікар приблизно 15 хвилин не наглядав за ним — до втрати пацієнтом свідомості.

Суд зазначив, що справа мала тяжкі наслідки через смерть пацієнта. Водночас він узяв до уваги визнання лікарем неправомірності своїх дій, його каяття та врегулювання справи з родиною померлого.

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