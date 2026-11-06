У Південній Кореї на 20 хвилин зупинили торги акціями KOSPI — Korea Herald

У Південній Кореї 6 листопада призупинили торги акціями компаній, що котируються на KOSPI, на 20 хвилин. Обмеження запровадили о 9:03, коли індекс упав більш ніж на 8% порівняно із закриттям попередньої сесії, повідомляє Korea Herald.

Автоматичне призупинення торгів

Оператор південнокорейської біржі активував механізм автоматичного призупинення торгів, відомий як circuit breaker. За даними видання, Корейська біржа KRX застосувала цей механізм уже вдесяте цього року.

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Тиск на технологічні акції

Індекс опинився під сильним тиском продавців після розпродажу технологічних акцій на Волл-стріт. У джерелі цей розпродаж пов’язують із побоюваннями, що переконлива перемога демократів США на проміжних виборах може уповільнити темпи розбудови центрів обробки даних для штучного інтелекту.

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