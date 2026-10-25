У Південній Кореї на фестивалі показали традиційне дійство накхва — Korea Herald

У місті Йоджу в провінції Кьонгі, Південна Корея, відвідувачі фестивалю Yeoju Ogoknaru спостерігали за традиційним видовищем накхва. Під час нього іскри каскадом сипалися з підвішених пучків. Дійство відбулося на причалі Yeogang неподалік храму Silleuksa.

Традиційний показ накхва

За повідомленням Korea Herald, накхва є традиційним показом, під час якого з підвішених пучків сиплються іскри. Його провели в неділю в межах фестивалю Yeoju Ogoknaru. Фото з події має кредит агентства Yonhap.

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Програма фестивалю

Фестиваль також представив місцеву сільськогосподарську продукцію, ятки з їжею, виступи та активності, натхнені традиціями доби Чосон. Назва Yeoju Ogoknaru Festival поєднує слова «ogok», що означає п’ять основних зернових культур, і «naru» — річкову пристань. Таким чином, програма заходу поєднала традиційний культурний показ із представленням місцевих продуктів і страв.

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