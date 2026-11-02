У Південній Кореї обшукали виборчу комісію через підозри щодо виплат — Korea Herald

У Південній Кореї спеціальна слідча група провела обшуки у штаб-квартирі Національної виборчої комісії в Квачхоні, на південь від Сеула, через підозри в незаконній виплаті щомісячних надбавок її членам. Про це повідомляє Korea Herald.

Обшуки в керівництва комісії

За даними групи спеціального радника Лі Те Хана, до операції залучили 65 людей, зокрема чотирьох прокурорів. Вони обшукали робочі кабінети голови та генерального секретаря Національної виборчої комісії.

Слідство підозрює, що комісія незаконно виплачувала надбавки дев’ятьом своїм членам нібито для сприяння проведенню вільних і чесних виборів. Загальна сума цих виплат становила 905,8 млн вон, або близько 677 тис. доларів.

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Виплати з 2020 року

За інформацією слідчої групи, у 2020 році сума виплат становила 171,5 млн вон. Річний обсяг таких виплат перевищував поріг у 100 млн вон, установлений законом про покарання за дії, що завдають збитків державній скарбниці.

Надбавки продовжували виплачувати після того, як Рада аудиту та інспекції і Національні збори вказали на відсутність правових підстав для таких виплат. За версією слідства, для них також могли перенаправляти кошти, передбачені на інші потреби.

Групу Лі Те Хана створили у вересні для розслідування нестачі бюлетенів у день місцевих виборів 3 червня та інших можливих порушень у роботі виборчого органу.

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