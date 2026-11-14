У Південній Кореї перевіряють підозри щодо ШІ-окулярів на іспиті — Korea Herald

У Південній Кореї перевіряють підозри щодо можливого використання окулярів зі штучним інтелектом Хан Вон Соком, який показав найкращий результат на кваліфікаційному іспиті для податкових консультантів. Підставою для сумнівів стали його майже бездоганні результати на першому етапі тестування, повідомляє Korea Herald.

Майже максимальний результат

Хан Вон Сок набрав 397,5 бала з 400 на першому етапі та правильно відповів на 159 із 160 тестових запитань. Він отримав максимальні бали з основ податкового права, основ бухгалтерського обліку й комерційного права, а з державних фінансів набрав 97,5 бала.

Найбільше уваги привернув його максимальний результат з основ податкового права. Серед 16 856 учасників середній бал із цього предмета становив 30,18 зі 100, а 74,21% склали його нижче мінімального порогу у 40 балів. Загальний показник успішності на першому етапі становив 18,09%.

Підозри та перевірка

Учасники тестування та податкові консультанти також звернули увагу на обмежений час: за 80 хвилин потрібно відповісти на 80 запитань із двох предметів, включно з позначенням відповідей у бланку. Дехто з них поставив під сумнів можливість досягти таких результатів, особливо у дисциплінах із тривалими розрахунками.

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На другому, письмовому етапі Хан Вон Сок також посів перше місце із середнім балом 82,87 — за прохідного показника 49,75. З другої частини бухгалтерського обліку він набрав 95 балів зі 100, тоді як середній результат учасників становив 28,95.

Служба розвитку людських ресурсів Кореї, яка проводить іспит, заявила, що двоє наглядачів не повідомляли про підозрілу поведінку, пов’язану з розумними окулярами. Водночас установа розглядає це питання. Корейська асоціація сертифікованих податкових консультантів закликала до ретельної перевірки, але наголосила, що винятково високі бали самі по собі не є підставою для підозр.

У своєму блозі Хан Вон Сок написав, що готувався до обох етапів близько двох років і неодноразово розв’язував бухгалтерські завдання вручну. За його словами, запитання з комерційного права на першому етапі він виконав за 20–25 хвилин, залишивши решту часу для бухгалтерського обліку.

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