ВМС Південної Кореї 18 листопада планували провести в місті Кодже церемонію спуску на воду нового фрегата «Пхьонтхек» водотоннажністю 3 600 тонн. Як повідомляє Korea Herald, корабель мали спустити на воду на верфі компанії Hanwha Ocean, розташованій приблизно за 330 кілометрів на південний схід від Сеула.

П’ятий корабель серії

«Пхьонтхек» є п’ятим кораблем програми Ulsan-class Batch-III, призначеної для заміни застарілих фрегатів і патрульних бойових корветів. Фрегат назвали на честь міста Пхьонтхек, де базується 2-й флот ВМС країни.

Корабель має довжину 130 метрів і ширину 15 метрів. До його озброєння входять 127-міліметрова головна гармата, вертикальні пускові установки для протикорабельних ракет, керованих ракет класу «корабель — корабель» і тактичних ракет класу «корабель — поверхня», а також далекобійні протичовнові торпеди.

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Радари та сонари

Фрегат оснащений розробленою в країні багатофункціональною радіолокаційною системою з фазованою антенною решіткою. Чотири нерухомі панелі радара призначені для спостереження за повітряним і морським простором у всіх напрямках та одночасного ураження кількох повітряних загроз.

Радіолокаційні панелі та інфрачервоні датчики розміщені в щоглі, що має зменшувати помітність корабля для противника. Фрегат також має малошумну гібридну силову установку та два вітчизняні сонари: корпусний і буксирований, призначені для виявлення та відстеження підводних загроз.

Передання флоту

Після випробувань «Пхьонтхек» планують передати ВМС Південної Кореї наприкінці 2027 року.

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