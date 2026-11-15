У Південній Кореї поширився тренд на фейкові ШІ-похоронні портрети — Korea Herald

У Південній Кореї серед підлітків і людей у віці від 20 до 29 років поширився жартівливий тренд на створення за допомогою генеративного ШІ зображень, що імітують жалобні портрети. Такі публікації, які найчастіше з’являються в Instagram, можуть зображати нібито померлими самих користувачів або їхніх друзів.

Імітація жалобних оголошень

Як повідомляє Korea Herald, ШІ-зображення оформлюють як чорно-білі похоронні портрети та супроводжують меморіальними написами. У деяких дописах також вказують дату народження й вигадану дату смерті, додають чорні стрічки та білі хризантеми. Через це такі публікації важко відрізнити від справжніх повідомлень про смерть.

У коментарях реакції різняться: обізнані про жарт користувачі залишають іронічні репліки, тоді як інші, не знаючи про фальшивий характер допису, висловлюють щирі співчуття.

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Критика та реакція Meta

Експерти застерігають, що ця практика знецінює смерть і похоронні традиції. Професор кафедри похоронних послуг Університету Ільджі Кім Сі Док закликав онлайн-платформи вжити заходів, щоб обмежити поширення такого контенту.

Компанія Meta, якій належить Instagram, заявила, що обмежує або видаляє контент, який порушує стандарти спільноти. Користувачі можуть поскаржитися на змінені зображення приватних осіб, зокрема неповнолітніх, якщо їх оприлюднили без згоди.

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