У Південній Кореї працівниця фабрики загинула через падіння радіатора — Korea Herald

У місті Чханвон у Південній Кореї працівниця фабрики віком за 40 років загинула після того, як на неї впав радіатор трансформатора вагою близько 60 кілограмів. Жінка завершила понаднормову зміну та прямувала додому, коли її вдарив радіатор, повідомляє Korea Herald.

Падіння зі сходів

Інцидент стався близько 12:12 у суботу на фабриці з виробництва комплектуючих для мобільних телефонів у районі Масан-Хоевон-гу. За даними поліцейського відділку Масан Тонбу, радіатор упав із зовнішніх аварійних сходів будівлі приблизно з чотириметрової висоти.

Постраждалу доправили до лікарні у тяжкому стані, але згодом вона померла від отриманих травм.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Демонтаж трансформатора

На момент події зовнішній підрядник, якого найняла фабрика, демонтував невикористовуваний трансформатор з електричного приміщення на другому поверсі. Поліція вважає, що колесо візка, яким перевозили радіатор, зачепилося за виступ на зовнішніх сходах. Унаслідок цього радіатор випав і впав на землю.

Розслідування триває

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту, зокрема перевіряють, чи були під час демонтажних робіт забезпечені належні заходи безпеки.

Читай нас у