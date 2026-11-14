У Південній Кореї рейтинг президента Лі Чже Мьона впав до 39% — Korea Herald

У Південній Кореї рейтинг схвалення роботи президента Лі Чже Мьона цього тижня знизився до 39%, що на 2 відсоткові пункти менше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на щотижневе опитування Gallup Korea.

Дослідження проводили з вівторка до четверга серед 1002 респондентів віком від 18 років. Минулого тижня діяльність президента позитивно оцінювали 41% учасників опитування. У жовтні показник опускався до 37%, а останніми тижнями коливався поблизу позначки 40%.

Причини невдоволення

Частка тих, хто негативно оцінює роботу Лі Чже Мьона, залишилася на рівні 50%. Серед причин несхвалення респонденти найчастіше називали політику у сфері нерухомості — 17%. Ще 15% посилалися на економічні питання та добробут.

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Серед учасників, які позитивно оцінюють діяльність президента, 19% назвали економіку та питання добробуту. Дипломатію як причину позитивної оцінки вказали 17% респондентів, комунікацію — 9%.

Підтримка партій

Опитування відбулося на тлі політичних суперечок навколо законопроєкту про спеціального прокурора, пов’язаного з твердженнями про нібито сфабриковані обвинувачення проти Лі Чже Мьона. Минулого тижня документ ухвалили в Національних зборах. У матеріалі також згадано занепокоєння урядовою політикою щодо нерухомості та нестабільністю фондового ринку.

Підтримка правлячої Демократичної партії зросла на 3 відсоткові пункти — до 39%. Рейтинг головної опозиційної Партії народної сили знизився на 2 пункти, до 26%. Розрив між партіями становить 13 відсоткових пунктів. Похибка опитування — плюс-мінус 3,1 відсоткового пункту за рівня довіри 95%.

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