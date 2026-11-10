Антимонопольний регулятор Південної Кореї перейшов до фінального етапу розгляду придбання оператором платіжних сервісів Naver Financial компанії Dunamu, яка управляє криптовалютною біржею Upbit. Секретаріат Комісії з чесної торгівлі подав доповідь на розгляд повного складу відомства та рекомендував умовно схвалити угоду після оцінки оновлених зобов’язань компаній, повідомляє Korea Herald.

Угода може об’єднати найбільшого в країні постачальника онлайн-платежів і найбільшу криптовалютну біржу, створивши цифрову фінансову платформу орієнтовною вартістю 20 трлн вон, або $14,9 млрд. Повний склад Комісії має вирішити, чи схвалити операцію, встановити для неї умови або заблокувати її. Рішення очікують до кінця року — майже через рік після подання компаніями заявки на погодження.

Згідно з умовами запропонованої операції з обміном акціями, акціонери Dunamu мають отримати приблизно 2,54 акції Naver Financial за одну акцію Dunamu. Після завершення угоди Dunamu стане стовідсотковою дочірньою компанією Naver Financial.

Ризики для цифрових фінансів

У Комісії з чесної торгівлі вважають, що операція може обмежити конкуренцію на ринках цифрових фінансів. Перевірка охопила 10 потенційно зачеплених сегментів, зокрема онлайн-платежі, криптовалютні біржі, пошук, онлайн-шопінг і сервіси фінансових даних.

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Регулятор проаналізував 12 варіантів перетину або взаємодії бізнесів компаній і виявив конкурентні ризики у 10 з них. Водночас пряме накладення діяльності у сфері платформ для інвестування в акції та онлайн-майданчиків уживаних товарів, за оцінкою відомства, навряд чи істотно обмежить конкуренцію.

Оцінка ринку стейблкоїнів

Перевірка також стосувалася ще не сформованого ринку стейблкоїнів, номінованих у вонах, хоча нормативної бази для їх випуску в країні поки немає. Представник регулятора Чон Сон Бок заявив, що законопроєкт про такі стейблкоїни вже внесли, а в документах компаній вихід на цей ринок визначено пріоритетом.

Під час оцінки визначили чотири можливі джерела негативного впливу на конкуренцію, серед яких зв’язки між випуском стейблкоїнів і криптовалютною торгівлею, а також між криптоторгівлею та онлайн-платежами. Регулятор побоюється, що об’єднана структура зможе отримати перевагу, поєднавши мережу Naver Pay із криптобіржею Upbit, якщо випуск стейблкоїнів у вонах буде дозволено.

Комісія не розкрила запропоновані компаніями заходи через їхній попередній статус. Серед можливих умов називали вимогу однакового ставлення до конкурентів або обмеження певних бізнес-практик. Naver та Naver Financial заявили, що надавали регулятору запитувану інформацію і надалі співпрацюватимуть із ним.

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