У Південній Кореї розроблять ШІ-переклад для служби 112 — Korea Herald

У Південній Кореї Національне поліцейське агентство розробляє нову систему екстреної служби 112 зі штучним інтелектом, яка має автоматично визначати мову заявника та перекладати розмову з корейськомовним оператором у реальному часі. Система підтримуватиме англійську, китайську, японську, в’єтнамську та тайську мови.

Як повідомляє Korea Herald, потреба в поліцейських перекладачах зростає. У 2025 році на номер 112 надійшло 21 252 дзвінки іноземними мовами — більш ніж удвічі більше, ніж 10 348 таких звернень у 2024 році. За перші вісім місяців 2026 року служба прийняла ще 21 012 іншомовних дзвінків, що майже дорівнює показнику за весь попередній рік.

Перекладачі для дзвінків і допитів

Нині центри 112 мають власних перекладачів для англійської та китайської мов. Для звернень іншими мовами поліція залучає зовнішні служби перекладу.

Переклад потрібен також під час допитів у відділках поліції, де правоохоронці покладаються на цивільних перекладачів. Зазвичай вони мають іншу основну роботу й прибувають на допити на запит поліції. Станом на вересень у Столичному поліцейському агентстві Сеула було 629 таких перекладачів: 198 працювали з китайською, 97 — з англійською, ще 64 — із в’єтнамською мовою.

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Проблеми під час затримань

Особливо важливо забезпечити точне спілкування безпосередньо під час затримання, коли поліцейські мають пояснити його причини та право на адвоката. Однак швидко знайти перекладача на місці не завжди можливо.

Правоохоронці використовують застосунки для смартфонів і пристрої для перекладу, проте такі інструменти доступні не в усіх регіонах. Поліція провінції Кьонгі, зокрема, ще у 2011 році створила застосунок, який відтворює попередження про права затриманого у текстовому та аудіоформаті обраною мовою.

Інформаційний план нової системи 112 завершили в серпні. Розробку планують закінчити до кінця 2027 року, а модернізацію проводити у 2028 і 2029 роках. Запропонований бюджет проєкту на 2027 рік становить 13,6 млрд вон, або близько 10,3 млн доларів США; загальні витрати за три роки оцінюють у 45,6 млрд вон. Експерти водночас радять перевіряти переклад ШІ за участю людини через ризик помилок і технічні обмеження.

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