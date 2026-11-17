У Південній Кореї дослідники проаналізували результати паліативних операцій у пацієнтів із раком шлунка IV стадії та не виявили, що більша кількість вилучених лімфатичних вузлів була пов’язана з вищим ризиком ускладнень або смерті протягом 30 днів. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження команди медиків із Korea University Anam Hospital та Gyeongsang National University Changwon Hospital.

Дані 855 пацієнтів

Науковці відібрали 855 хворих із патологічно підтвердженим раком шлунка IV стадії, яким проводили паліативну, тобто нерадикальну, гастректомію. Дані взяли із загальнонаціональних реєстрів Корейської асоціації раку шлунка за 2019 і 2023 роки, що охоплювали 26 828 випадків.

Пацієнтів поділили на дві групи за кількістю вилучених лімфатичних вузлів: менш як 15 вузлів — 62 людини, 15 або більше — 793 людини. Автори окремо наголосили, що цей поділ ґрунтувався на кількості вузлів, а не на прямому порівнянні анатомічних обсягів лімфодисекції D1 та D2.

Різниця між групами

До статистичного коригування у групі з меншою кількістю вилучених вузлів 30-денні ускладнення зафіксували у 43,5% пацієнтів, а смертність — у 17,7%. У групі з 15 або більше вузлами ці показники становили 29,8% та 6,8% відповідно.

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Після зважування за віком, статтю, індексом маси тіла, супутніми захворюваннями, передопераційною хіміотерапією, типом операції та іншими параметрами частота ускладнень становила 45,1% проти 30,9%, а смертність — 19,7% проти 7,8%.

Обмеження висновків

Дослідники застерегли, що ці результати не доводять безпечності чи лікувальної користі видалення більшої кількості лімфатичних вузлів. У групі обмеженого втручання було більше пацієнтів із гіршим фізичним станом перед операцією, а також тих, кому проводили відкриту операцію або повне видалення шлунка. На показники могли впливати крихкість пацієнтів, їхній харчовий статус, поширеність хвороби та обставини, за яких обирали операцію.

Найбільшу описову різницю серед окремих ускладнень зафіксували щодо пневмонії: 14,8% у групі з меншою кількістю вузлів проти 3,7% у другій групі. Водночас автори зазначили, що через невелику кількість таких випадків ці дані не дають підстав для надійних висновків про статистичну значущість або причинний зв’язок.

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