У Південній Кореї школяра побили після повідомлень про дипфейки — Korea Herald

У Чхонджу в Південній Кореї учня середньої школи, за даними поліції, побили інші школярі після поширення в школі інформації про дипфейки сексуального характеру із зображеннями однокласниць. Постраждалого госпіталізували, він проходить лікування.

Розслідування нападу

Як повідомляє Korea Herald, двоє учнів, які товаришували з однією з дівчат, чиї зображення могли використати для створення контенту, ймовірно, напали на школяра на стежці позаду школи в понеділок. Поліцейський відділок Чхонвон у Чхонджу розслідує напад без затримання підозрюваних.

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Перевірка щодо дипфейків

За даними поліції, школяр нібито створював дипфейки сексуального характеру, використовуючи фотографії учениць, зроблені без їхньої згоди. Про можливе створення такого контенту стало відомо 16 жовтня, коли одна з дівчат виявила зображення.

Правоохоронці також виявили ознаки того, що школяр міг використовувати для створення контенту скриншоти відеодзвінків із кількома ученицями та фотографії, зроблені зі спини. За версією слідства, він нібито поширював матеріали в інтернеті. Поліція розпочала попередню перевірку щодо школяра за підозрою в порушенні закону про спеціальні випадки покарання за сексуальні злочини.

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