У Південній Кореї син урятував пожежника-батька після зупинки серця — Korea Herald

В Іксані, Південна Корея, син урятував свого 58-річного батька-пожежника Лі Чон Ока, який зазнав зупинки серця під час вечірньої пробіжки. Начальник пожежної станції Кімдже бігав у парку разом із сином Лі Ган Хьоном 11 жовтня, коли йому раптово стало зле.

Реанімація до прибуття рятувальників

Як повідомляє Korea Herald, інцидент стався приблизно о 21:00. Лі Ган Хьон одразу зателефонував до екстреної служби 119 і почав робити батькові серцево-легеневу реанімацію за інструкціями оператора. Навичок надання такої допомоги він навчився від батька.

Рятувальники прибули на місце через п'ять хвилин після виклику. На той момент пульс чоловіка відновився, однак його серце знову зупинилося. Працівники екстрених служб провели серцево-легеневу реанімацію та застосували дефібрилятор, після чого змогли відновити серцеву діяльність.

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Повернення до служби

Лі Чон Ока доправили до університетської лікарні Вонґван, де він пройшов інтенсивне лікування та перкутанне коронарне втручання. Пожежник одужав і 2 листопада повернувся до роботи.

Лі Чон Ок подякував синові за спокійну реакцію, а рятувальникам — за надану допомогу. Влада провінції Північна Чолла заявила, що посилить навчання населення навичок серцево-легеневої реанімації.

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