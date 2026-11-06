У Південній Кореї тіло жінки знайшли в оселі підозрюваного — Korea Herald

У Південній Кореї поліція знайшла тіло жінки віком від 70 до 79 років в оселі чоловіка віком від 60 до 69 років, на якого вона раніше неодноразово скаржилася через переслідування. Як повідомляє Korea Herald, жінку оголосили зниклою приблизно о 6:40 ранку в четвер. Правоохоронці відстежили її мобільний телефон і виявили тіло в будинку чоловіка, який на той момент був непритомний.

Попередні звернення до поліції

У червні жінка звернулася до поліції, повідомивши, що чоловік чекав біля її місця роботи. Після цього правоохоронці видали щодо нього заборонний припис.

У липні поліція знову отримала повідомлення про переслідування та тимчасово затримала чоловіка. Правоохоронці попросили прокуратуру звернутися до суду по ордер на його арешт, однак прокуратура цього не зробила.

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Стан здоров’я та електронний пристрій

За даними місцевого телеканалу MBN, прокуратура послалася на стан здоров’я чоловіка та його обіцянку більше не переслідувати жінку. Посадовці повідомили, що він мав рак четвертої стадії, а прогноз щодо тривалості його життя був несприятливим.

Чоловік мав тимчасовий припис носити електронний пристрій для відстеження пересувань. За даними видання, злочин стався через два тижні після зняття цього пристрою. Жінка, як повідомляється, перебувала під поліцейським наглядом категорії A для людей із високим ризиком стати жертвами переслідування, домашнього або партнерського насильства. Поліція заявила, що минулого місяця попередила її про майбутнє зняття пристрою.

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