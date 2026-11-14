У Південній Кореї троє партійців бойкотували засідання керівництва — Korea Herald

У Південній Кореї троє високопосадовців правлячої Демократичної партії Кореї бойкотували засідання керівництва та вимагали провести етичне розслідування щодо голови партії Кім Мін Сока. Чхве Мін Хі, Лі Сон Юн і Хан Мін Су, які становлять три з п’яти обраних членів верховної ради партії, натомість провели окрему пресконференцію, повідомляє Korea Herald.

Протест відбувся наступного дня після того, як Кім розпорядився негайно розпочати етичне розслідування щодо Чхве. Причиною стали її слова про те, що президент Лі Чже Мьон нібито виступав проти імпічменту колишнього президента Юн Сок Йоля після оголошення воєнного стану в грудні 2024 року.

Суперечка щодо імпічменту

Офіс президента назвав повідомлення про ці висловлювання безпідставним і висловив «глибокий жаль». Чхве згодом пояснила, що переплутала процедуру імпічменту Юн Сок Йоля зі справою колишнього прем’єр-міністра Хан Док Су. За її словами, Лі послідовно підтримував імпічмент Юна після оголошення воєнного стану.

Чхве також розкритикувала рішення Кім Мін Сока розпочати розслідування без попередньої розмови з нею. Хан Мін Су заявив, що саме голова партії має стати об’єктом етичної перевірки, та звинуватив його в несправедливому управлінні партією.

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Давнє фракційне протистояння

Конфлікт пов’язаний із серпневими виборами голови Демократичної партії, на яких Кім Мін Сок переміг Чон Чхон Ре з результатом 54,08% проти 45,92%. Попри поразку Чон зберіг вплив у верховній раді, оскільки троє з п’яти її обраних членів вважаються його союзниками.

Прихильники Чона звинувачують Кіма у використанні підозр щодо можливих зв’язків опонентів із суперечливою релігійною групою Сінчхонджі. На внутрішньому засіданні депутатів 3 листопада Кім визнав, що доказів імовірного союзу між фракційними суперниками, противниками Лі та членами Сінчхонджі немає, і перепросив тих, кому ці звинувачення зашкодили.

Союзники Кім Мін Сока відкинули твердження про політичну помсту. Група прихильників президента Лі закликала виключити Чхве з партії, а речник Демократичної партії Пак Сон Джун заявив, що суперечки слід обговорювати на засіданнях верховної ради, а не через бойкот і пресконференції.

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