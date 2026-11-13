У Південній Кореї від раку торік померли понад 90 тисяч людей — Korea Herald

У Південній Кореї торік від раку померли 90 203 людини — на 17,4% більше, ніж у 2015 році, коли зафіксували 76 855 таких смертей. Рак залишається головною причиною смерті в країні: на нього припала приблизно чверть усіх летальних випадків, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Статистичного управління Кореї.

Смертність від раку за десятиліття зросла зі 150,8 до 177,1 випадку на 100 тисяч населення. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 174,3 випадку на 100 тисяч осіб.

Рак підшлункової залози випередив рак шлунка

Найвищі показники смертності зберігаються від раку легень і печінки. Торік смертність від раку легень становила 38,9 випадку на 100 тисяч населення, від раку печінки — 20,4 випадку. У 2015 році відповідні показники становили 34,1 та 22,2.

Смертність від раку підшлункової залози зросла з 10,7 випадку на 100 тисяч населення у 2015 році до 17 торік. У 2022 році цей вид онкології випередив рак шлунка за смертністю: 14,3 проти 13,9 випадку на 100 тисяч населення. Водночас смертність від раку шлунка за десятиріччя знизилася з 16,7 до 13,7.

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У Південній Кореї діє національна програма скринінгу шести видів раку, зокрема раку шлунка, товстої кишки, печінки, молочної залози, шийки матки та легень. Обстеження на рак підшлункової залози до неї не входить, оскільки ефективного методу скринінгу, який би знижував смертність серед загального населення, не встановлено.

Відмінності між регіонами та статями

У 2025 році смертність від раку серед чоловіків становила 219,9 випадку на 100 тисяч населення, серед жінок — 134,7. Дослідники також вказували на вищу захворюваність чоловіків на колоректальний рак; серед можливих чинників називали вживання алкоголю, ожиріння та недостатню фізичну активність.

Регіональні відмінності також залишаються значними. Найвищий стандартизований за віком показник смертності від раку торік зафіксували у Кванджу — 86,5 випадку на 100 тисяч населення. У Сеулі, де показник був найнижчим другий рік поспіль, він становив 70,7. Експерти наголосили на потребі посилити можливості регіональних онкологічних центрів, зокрема для хіміотерапії та моніторингу стану пацієнтів.

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