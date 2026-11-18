Дослідження за участю 2329 дітей і підлітків у Південній Кореї показало, що збільшення споживання морепродуктів тваринного походження пов’язане з вищою концентрацією загальної ртуті в сечі. Як повідомляє News-Medical, подвоєння такого споживання асоціювалося зі зростанням рівня ртуті в сечі на 13,2% у всіх вікових групах.

Дані трьох вікових груп

Науковці використали дані п’ятого циклу Національного дослідження здоров’я довкілля Кореї за 2021–2023 роки. До вибірки увійшли 648 дітей віком від трьох до п’яти років, 780 школярів від шести до 11 років і 901 підліток віком від 12 до 17 років.

Учасники або їхні опікуни повідомляли, як часто вони вживали великі види риби й тунця, іншу рибу, ракоподібних, молюсків, морські водорості та інші морепродукти. Дослідники окремо підрахували споживання морепродуктів тваринного походження, не включаючи водорості. Зразки сечі взяли в усіх учасників, а зразки крові — лише у підлітків.

У групах з найвищим рівнем споживання морепродуктів тваринного походження концентрація ртуті в сечі була на 45–83% вищою, ніж у групах із найнижчим рівнем. Кожен додатковий день споживання морепродуктів протягом попереднього тижня пов’язували зі зростанням цього показника приблизно на 5–6%.

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Сеча не замінює аналіз крові для окремої людини

Порівняння результатів аналізів сечі та крові охопило 872 підлітків. Для 812 учасників із повними даними зв’язок між подвоєнням споживання морепродуктів і рівнем ртуті був майже однаковим: 15,3% для сечі та 15,4% для крові.

Водночас збіг між індивідуальними результатами був помірним: приблизно третина підлітків потрапила до однакових категорій концентрації ртуті за обома тестами. Аналіз сечі виявив близько половини учасників, чий рівень ртуті в крові належав до найвищих 20%.

Автори зазначили, що аналіз сечі може бути корисним для популяційного моніторингу харчового надходження ртуті, коли забір крові є складним. Однак він не може надійно замінити аналіз крові для оцінювання рівня ртуті в окремої дитини. Дослідження мало перехресний дизайн, ґрунтувалося на повідомленій частоті споживання їжі та не оцінювало вплив виявлених рівнів ртуті на здоров’я.

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