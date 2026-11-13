У Південній Кореї виробництво рису падає п’ятий рік поспіль — Korea Herald

У Південній Кореї виробництво рису у 2026 році скоротилося на 0,9% у річному вимірі — до 3,5 млн тонн. Це п'яте поспіль річне зниження показника, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Міністерства даних і статистики країни.

Площа рисових полів на рекордному мінімумі

Загальна площа рисових полів зменшилася на 1,1% порівняно з попереднім роком — до 670 тис. гектарів. Це найнижчий показник за весь час спостережень. Водночас урожайність на 1 тис. квадратних метрів зросла на 0,2% і становила 524 кілограми.

Обсяг виробництва рису цього року став четвертим найнижчим від початку ведення відповідної статистики у 1965 році.

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Зміна харчових звичок

Рис залишається основним продуктом харчування в Південній Кореї, однак його споживання впродовж останніх десятиліть стабільно зменшується через зміну харчових уподобань. Скорочення виробництва також відбувається на тлі політики уряду з регулювання обсягів вирощування рису та заохочення фермерів переходити на інші культури.

Найбільше рису виробили провінція Південна Чолла та місто Кванджу разом — 736 тис. тонн. Далі йдуть провінція Південна Чхунчхон із 681 тис. тонн та провінція Північна Чолла з 526 тис. тонн.

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