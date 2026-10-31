У Південній Кореї врятували 22 людей із палаючого човна — Korea Herald

Біля острова Йонхин у Жовтому морі в Південній Кореї загорівся чартерний рибальський човен, на борту якого перебували 22 людини. Усіх людей урятували, а двох, зокрема капітана судна, доправили до лікарні після вдихання диму.

Рятувальна операція

Пожежа на човні тоннажністю 9,77 тонни сталася 31 жовтня о 6:51 у водах за 0,9 морської милі на південь від острова. Після отримання сигналу лиха Берегова охорона направила на місце патрульні та рятувальні катери, загасила пожежу й урятувала всіх людей на борту, повідомляє Korea Herald.

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Перевірка причин пожежі

Під час рятувальної операції диму також надихалися двоє співробітників Берегової охорони. Вони планували звернутися по медичну допомогу. Берегова охорона має встановити точну причину пожежі та оцінити масштаби пошкоджень судна. За свідченнями очевидців, іскри й дим з’явилися з пасажирської каюти човна.

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