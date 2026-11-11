У Південній Кореї залізничники планують страйк із 10 грудня — Korea Herald

Працівники Korea Railroad Corp. у Південній Кореї планують розпочати безстроковий загальний страйк 10 грудня о 9:00. Про це Корейська профспілка залізничників повідомила під час пресконференції на станції Сеул.

Вимоги профспілки

Профспілка попередила, що страйк відбудеться, якщо її вимоги не виконають. Працівники домагаються змін у системі просування по службі та найму більшої кількості персоналу, відповідального за безпеку.

У заяві профспілка розкритикувала чинну систему кар’єрного просування, яка, за її словами, несправедливо виключає працівників на місцях. Представники організації також стверджують, що нестача персоналу в залізничних операціях безпосередньо ставить під загрозу безпеку перевезень, повідомляє Korea Herald.

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Підготовка до протесту

Перед запланованим страйком профспілка має провести масштабний мітинг на станції Сеул у суботу. Після цього організація планує двотижневу кампанію з безпечної експлуатації залізниці та серію вечірніх регіональних мітингів, що почнуться 23 листопада.

Страйк може позначитися на роботі швидкісних поїздів KTX, звичайних залізничних маршрутів по всій країні та метро в столичному регіоні. Його вплив може бути більшим, ніж під час попередніх страйків, через інтеграцію оператора високошвидкісних залізниць SR Co. до KORAIL у вересні.

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