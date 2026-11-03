У Південній Кореї затримали 13 підозрюваних у виготовленні метамфетаміну — Korea Herald

Поліція Південної Кореї затримала 13 людей, яких підозрюють у причетності до виготовлення метамфетаміну з ліків від застуди у квартирі в Пхьонтхеку, провінція Кьонгі. Сеульське столичне поліцейське управління повідомило, що справи чотирьох підозрюваних передали до прокуратури, а самі вони залишаються під вартою, повідомляє Korea Herald.

Виробництво у квартирі

За даними поліції, п'ятьох імовірних учасників групи, зокрема її керівника, підозрюють у виготовленні 1,36 кілограма метамфетаміну в період із квітня 2025 року до червня 2026 року. Правоохоронці оцінили цю кількість приблизно у 4,2 мільярда вон, або $3,13 мільйона, зазначивши, що це орієнтовно 40 тисяч доз.

Квартира, яку, за версією слідства, використовували як підпільну лабораторію, була порожньою через майновий спір. Поліція вважає, що підозрювані встановили камери спостереження та бар'єр на парковці, аби не привертати уваги.

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Постачання ліків і хімікатів

Слідство також заявило, що учасники групи вивчали способи виготовлення наркотика за іноземними науковими публікаціями, відео з науковими експериментами та судовими рішеннями у схожих справах.

Ще шістьох підозрюваних, серед яких ліцензований фахівець із трав'яної фармації, звинувачують у постачанні 636 600 таблеток ліків від застуди, знаючи про їхнє призначення для виготовлення метамфетаміну. За даними поліції, препарати передавали на парковках житлових комплексів та в інших місцях.

Правоохоронці також затримали менеджера аптеки, якого підозрюють у продажу великих партій ліків без необхідної ліцензії, і постачальника небезпечних хімікатів. Поліція заявила, що вилучила 1,36 кілограма метамфетаміну до його продажу, обладнання для виробництва та 635 грамів псевдоефедрину — компонента деяких препаратів від застуди. Також вжили заходів для стягнення 130 мільйонів вон імовірних злочинних доходів.

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