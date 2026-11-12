У Південній Кореї затримали матір після смерті 15-річного сина — Korea Herald

У місті Чхонан у Південній Кореї поліція затримала жінку після смерті її 15-річного сина з тяжким порушенням розвитку. Правоохоронці підозрюють матір у спричиненні смерті дитини через жорстоке поводження.

Виклик екстрених служб

Як повідомляє Korea Herald, жінка віком близько 40 років зателефонувала до служби екстреної допомоги 119 о 8:27 та сказала, що її син не дихає. Рятувальники виявили підлітка без пульсу у стані зупинки серця, доправили його до лікарні, де лікарі констатували смерть.

Поліція прибула на місце після запиту пожежно-рятувальної служби про спільне реагування. На тілі хлопця, за даними правоохоронців, виявили ознаки жорстокого поводження. Матір затримали близько 10:00 за підозрою у спричиненні смерті через жорстоке поводження з дитиною.

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Подальше розслідування

Поліція не розкрила подробиць імовірного насильства, посилаючись на розслідування, що триває. За її даними, раніше повідомлень про жорстоке поводження щодо хлопця не надходило.

Підліток мав інтелектуальне порушення. За повідомленнями, після лікування в лікарні він близько тижня перебував у закладі короткострокового догляду перед поверненням додому. Правоохоронці планують провести розтин, щоб встановити причину смерті, а також розглядають можливість отримання ордера на подальше тримання жінки під вартою.

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