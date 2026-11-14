У Південній Кореї змінили правила ввезення ліків для особистого лікування — Korea Herald

У Південній Кореї набули чинності нові правила, які дозволяють мандрівникам ввозити для власного лікування препарати, призначені та придбані за кордоном. Як повідомляє Korea Herald, зміни оголосили Міністерство безпеки харчових продуктів і медикаментів та Митна служба Кореї, а чинності вони набули наступного дня.

Мандрівники можуть провозити до шести упаковок ліків, якщо препарат схвалений у країні, де його призначили та придбали. Якщо призначене дозування потребує більшої кількості упаковок, дозволено ввезти запас на строк до трьох місяців.

Поїздки за дешевшими препаратами

Зміни викликали обговорення на південнокорейських онлайн-форумах, присвячених препарату Mounjaro. Користувачі порівнювали ціни на авіаквитки до Японії та обмінювалися інформацією про отримання рецепта. Один із дописувачів оцінив одноденну поїздку до японської Фукуоки разом із тримісячним запасом Mounjaro дозуванням 5 мг приблизно у 700 тисяч вонів, або $520. За його словами, у Південній Кореї такий самий запас коштував би понад 1 млн вонів навіть із 10-відсотковою знижкою.

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Інʼєкційні препарати для зниження ваги стали популярними в країні після появи Wegovy у жовтні 2024 року. Mounjaro став доступним у серпні 2025 року. У першій половині 2026 року медзаклади та аптеки Південної Кореї отримали близько 11,4 млн одноразових шприц-ручок Mounjaro загальною вартістю 1,01 трлн вонів.

Запитання щодо повторного ввезення

Нові правила обговорили у парламентському комітеті з питань охорони здоровʼя та соціального забезпечення. Депутат Лі Ман Хі від Партії народної сили поставив питання, як митники визначатимуть, чи призначені ліки для особистого використання, якщо людина неодноразово перетинає кордон, а системи обліку попередньо ввезених препаратів немає.

Міністерка безпеки харчових продуктів і медикаментів О Ю Кьон заявила, що відомства швидко відреагували на неодноразові скарги мандрівників, чиї належно призначені та куплені ліки затримували на митниці. До зміни правил митники за перші вісім місяців 2026 року виявили 5030 випадків несанкціонованого ввезення препаратів для зниження ваги, зокрема Mounjaro та Wegovy. За весь 2025 рік таких випадків було 1189.

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