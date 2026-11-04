У Південному Лівані з квітня зафіксували 2 057 вибухів — Asharq Al-Awsat

У Південному Лівані від 17 квітня до 29 жовтня зафіксували 2 057 вибухів, пов’язаних з ізраїльськими військовими операціями. Про це посадовці Національної ради наукових досліджень Лівану повідомили Asharq Al-Awsat. За даними видання, ізраїльські сили підривали житлові будинки, сільськогосподарські угіддя, дороги та мости на півдні країни.

Дані про руйнування

У попередньому звіті ради йшлося про 1 731 операцію з підриву та знесення на півдні Лівану між 2 березня і 10 вересня. З них 1 128 сталися після укладення рамкової угоди 26 червня. Середньодобова кількість таких операцій, за цими даними, зросла з 5,15 до приблизно 15.

Дослідження Information International, на яке посилається видання, оцінювало, що станом на середину червня в усьому Лівані було пошкоджено або зруйновано понад 90 тисяч будинків. Ця цифра стосується не лише південних районів країни. Дослідження також зафіксувало повне руйнування семи мостів і часткове пошкодження мосту Касмія серед восьми переправ, атакованих на маршрутах між територіями на південь від річки Літані та прилеглими районами.

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Сейсмічні події та оцінка експерта

За даними Міжнародної організації з міграції, які наводить дослідження, станом на 1 липня в Лівані залишалися внутрішньо переміщеними 499 784 людини. Національна рада наукових досліджень також повідомляла про потужний вибух у Мадждаль-Зуні 28 червня. Вибух у Шакіфі в ніч на 30–31 липня спричинив сейсмічні хвилі, еквівалентні землетрусу магнітудою 3,8, а вибух в Алі-аль-Тахері 10 вересня збігся із сейсмічною подією магнітудою 4,1, зареєстрованою Геологічною службою США.

Відставний бригадний генерал Халіль аль-Гемайєль заявив, що руйнування були зосереджені поблизу ізраїльських позицій і зачепили, зокрема, райони Бінт-Джбейля, Хіяма й Айта-аш-Шааба. На його думку, операції спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на знищення умов для повернення мешканців до населених пунктів. Він також вважав, що масштаб і характер руйнувань можуть свідчити про намір Ізраїлю зберігати тривалу присутність у районах під його контролем.

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