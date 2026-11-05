У Південному Судані створили карту маршрутів міграції 262 антилоп — Mongabay

У Південному Судані природоохоронці створили карту сезонних переміщень чотирьох видів антилоп, об’єднавши мільйони GPS-точок, отриманих із нашийників 262 тварин від 2023 року. Дані мають допомогти визначити ділянки, критично важливі для найбільшої у світі міграції ссавців, що охоплює близько 6 млн антилоп, повідомляє Mongabay.

На карті відстежили переміщення біловухого коба, тіанга, газелі Монгала та болотного редбака в ландшафті Великої нільської міграції. Лінії руху тварин допомагають виявляти інтенсивно використовувані коридори, традиційні місця токування та території, де антилопи народжують дитинчат.

Поза межами національних парків

У центрі міграційного ландшафту розташовані національні парки Бома та Бадінгіло, однак антилопи проводять щонайменше 70% часу за їхніми межами. Цю територію також використовують приблизно 1 млн людей, їхня худоба, а також нові поселення, дороги й гірничі об’єкти.

За словами менеджерки з охорони природи African Parks Меган Клаасе, захист міграції потребує цілісного підходу, оскільки тварини переміщуються всією територією. African Parks спільно з урядом Південного Судану управляє парками Бома та Бадінгіло.

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Біловухі коби в сухий сезон тримаються в районі між Білим Нілом, річкою Акобо та притокою Білого Нілу Собат. У вологий сезон вони можуть рухатися на південь, у напрямку кордону з Кенією. Один із позначених GPS-нашийником кобів за рік подолав майже 3 тис. км.

Довгі маршрути тіангів

Найбільші відстані серед чотирьох видів, за даними GPS-відстеження, долають тіанги: одна тварина пройшла 11 573 км за трохи більш як три роки. Частина їхнього маршруту між містами Бор і Пібор пролягає поза межами двох національних парків та перетинає основну дорогу, що сполучає ці населені пункти.

За оцінкою авіаобліку African Parks за 2025 рік, у міграційному ландшафті налічується близько 5,17 млн біловухих кобів, 440,5 тис. тіангів, 191,2 тис. газелей Монгала та 131,7 тис. болотних редбаків. Облік проводили вздовж трансект на площі приблизно 110 тис. квадратних кілометрів; організація наголосила, що це оцінки, а не точні підрахунки. Помітної зміни чисельності порівняно з оцінкою 2023 року не зафіксували.

Ландшафт міграції Бома-Бадінгіло площею 112 тис. квадратних кілометрів нещодавно отримав статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Південносуданський біолог дикої природи Малік Дока Морджан зазначив, що для охорони території необхідне залучення місцевих громад.

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