У північній Газі знайшли рештки 69 палестинців під завалами — Al Jazeera

У Джабалії та Бейт-Лахії на півночі Сектору Гази бригади цивільної оборони за останні дні вилучили з-під завалів рештки 69 палестинців. Це дозволило родинам поховати близьких, чиї тіла тривалий час залишалися під зруйнованими будинками, повідомляє Al Jazeera.

Поховання після трьох років очікування

Житель району Бір-ан-Нааджа Махмуд Набхан зміг поховати 17 членів своєї родини, зокрема сімох своїх дітей і онуків. За його словами, вони загинули після удару по їхньому будинку через 20 днів після початку війни у жовтні 2023 року. Серед загиблих була 45-денна дитина.

Набхан розповів, що в будинку під час удару не було бійців, ізраїльських військових чи полонених. Упродовж трьох років він намагався допомогти з пошуком решток родичів, однак цьому перешкоджали складні умови. Після поховання чоловік зазначив, що тепер родина знає місце їхнього поховання.

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Тисячі людей залишаються під руїнами

47-річна Фатіма аль-Масрі поховала чоловіка та 18-річного сина, які, за її словами, загинули під час ізраїльського удару в районі Сафатві на півночі Гази у жовтні 2024 року. Їхні рештки два роки перебували під руїнами їхнього будинку. Під час робіт рятувальники знайшли кісткові фрагменти, телефон її сина, а також особисті речі загиблих.

За оцінкою Палестинської цивільної оборони, по всій Газі ще необхідно вилучити понад 8 тисяч тіл. Загальна кількість зниклих безвісти палестинців перевищує 10 тисяч осіб: до цього числа входять люди, які можуть перебувати під завалами, бути затриманими або похованими без встановлення особи.

Палестинська влада, дані якої наводить ООН, повідомила, що від листопада 2025 року до вересня 2026 року з-під зруйнованих будівель у Газі вилучили понад 630 тіл і людських решток. Роботу бригад цивільної оборони ускладнює нестача ресурсів і важкої техніки, через що значну частину розкопок доводиться проводити вручну.

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