У Північній Території понад 140 неповнолітніх отримали обвинувачення — ABC News Australia

У Північній Території Австралії поліція в період із березня до вересня висунула 233 обвинувачення у правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством, понад 140 людям віком до 18 років. Як повідомляє ABC News Australia, найпоширенішим обвинуваченням був тяжкий напад.

Далі за поширеністю були обвинувачення у задушенні, удушенні або спричиненні задухи, а також у погрозах убивством. За останній місяць 22 неповнолітнім висунули обвинувачення у нападах, пов’язаних із домашнім насильством, трьом — у задушенні або удушенні, ще двом — у погрозах убивством.

Серед інших правопорушень, які фігурують у даних поліції, — поширення інтимних зображень, запис інтимних зображень без згоди, створення загрози тяжкої шкоди та статеві зносини без згоди. Дані не уточнюють ані особи, ані віку потерпілих. Вони можуть включати як членів родини, так і інтимних партнерів.

Звернення по допомогу

Керівниця Katherine Women's Information and Legal Service Ганна Джордж заявила, що ці цифри не стали для неї несподіванкою. За її словами, кожен восьмий клієнт служби, яка надає юридичну підтримку жінкам і дівчатам у регіоні Біг-Ріверс, молодший за 25 років.

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Джордж також повідомила про збільшення кількості звернень від молодих жінок і дівчат протягом останнього року. Вона пов’язала зростання нефізичного насильства з поширенням соціальних мереж і доступом до технологій, зокрема з погрозами поширити інтимні фото чи відео як способом контролю.

Підтримка у віддалених громадах

Цього року в Північній Території, за даними ABC, чотири жінки, ймовірно, загинули від рук своїх партнерів-чоловіків. Дві з них були неповнолітніми дівчатами з віддалених громад. У липні на острові Елчо знайшли мертвою 17-річну дівчину; поліція заявила, що причиною могли бути травми від ударів тупим предметом. 34-річному чоловікові висунули обвинувачення у вбивстві, а поліція стверджує, що на момент смерті вони перебували в домашніх стосунках.

Через три місяці 16-річна дівчина з громади Алпуррурулам померла після звернення до місцевої медичної клініки у зв’язку з імовірним фізичним нападом. 26-річному чоловікові, який, на думку поліції, перебував із нею у стосунках, також висунули обвинувачення у вбивстві.

Керівниця Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory Донна А Чі зазначила, що медичні клініки в невеликих громадах часто є одним із небагатьох місць, де молоді жінки можуть отримати допомогу. Очільниця Ради соціальних служб Північної Території Тріш Конноллі заявила про значний дефіцит програм для дітей і молоді, які переживають домашнє насильство без опікуна. У 2025–2026 фінансовому році в межах програми раннього втручання Circuit Breaker було розпочато 439 випадків, однак у віддалених громадах програма недоступна.

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