У Північному Вазірістані відклали шкільні іспити через безпекову ситуацію — Dawn

У Пакистані Рада проміжної та середньої освіти Банну (BISE) відклала другі щорічні іспити для отримання сертифіката про середню освіту в окрузі Північний Вазірістан. Рішення ухвалили через безпекову ситуацію в районі, повідомляє Dawn.

Перенесення іспитів

Згідно з повідомленням BISE Банну від 9 листопада, іспити в усіх екзаменаційних центрах округу перенесли за вказівкою заступника комісара Північного Вазірістану. Оновлений розклад оприлюднять пізніше. Учням, батькам і навчальним закладам рекомендували чекати подальших розпоряджень ради.

Водночас у центрах Кадетського коледжу Размак у Північному Вазірістані та в техсілі Бакакхель на дорозі Міраншах іспити відбудуться за графіком. Цю екзаменаційну сесію, яку планували розпочати 12 жовтня, вже переносили минулого місяця в трьох округах дивізіону Банну: Банну, Лаккі-Марваті та Північному Вазірістані.

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Комендантська година в Мір-Алі

Тим часом у Мір-Алі запровадили комендантську годину на час безпекової операції. Обмеження в Мір-Алі та Боблі починатимуться після вечірньої молитви іша, а дорогу Банну—Міраншах закриють для руху.

Представник району та член Ради розвитку Малік Рохулла Хан заявив, що жителям дозволили відвідувати ринки Міраншаха та Датта-Хеля для придбання товарів першої потреби. За його словами, для виїзду з Північного Вазірістану можна скористатися маршрутами через Міраншах, Ішак і Размак.

За даними Пакистанського інституту досліджень конфліктів і безпеки, у провінції Хайбер-Пахтунхва в жовтні зафіксували 40 терористичних атак проти 58 у вересні. Кількість загиблих зменшилася з 90 до 38, а поранених — зі 165 до 19.

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