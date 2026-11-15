У поліметалічних конкреціях виявили унікальні мікроспільноти — ScienceAlert

У поліметалічних конкреціях із зони Кларіон-Кліппертон дослідники виявили мікроскопічні спільноти, які суттєво відрізняються від організмів у прилеглих донних відкладах. Як повідомляє ScienceAlert, вчені дослідили 244 окремі конкреції, підняті з глибин від 4 до 6 кілометрів під час експедиції німецького наукового судна RV Sonne у 2019 році.

Життя у тріщинах і порах

Поліметалічні конкреції містять нікель, кобальт, мідь, залізо та марганець і становлять інтерес для потенційного глибоководного видобутку. Водночас вони формуються мільйони років. Раніше дослідження біорізноманіття в зоні Кларіон-Кліппертон переважно зосереджувалися на організмах у донному мулі або на поверхні конкрецій.

Після розлому зразків науковці знайшли у тріщинах і порах круглих червів, ракоподібних та представників роду Thurammina. У меншій кількості конкрецій також зафіксували багатощетинкових червів, кіноринхів, тихоходів та інших організмів. Мікроспільноти з конкрецій, зібраних у районах, віддалених один від одного приблизно на 1 тисячу кілометрів, виявилися більш схожими між собою, ніж на спільноти сусідніх відкладів.

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Сліди давніх організмів

У внутрішніх шарах конкрецій також виявили мікроскам'янілості діатомових водоростей, радіолярій і морських губок. Дослідники зазначили, що біогенні частинки в порожнинах свідчать про заселення деяких таких структур давніми організмами, однак не доводять їхнього проживання там саме в момент формування шарів. Виявлення спікул губок і форамініфери Saccorhiza, яка використовує їх для побудови черепашкоподібних структур, може вказувати, що конкреції були середовищем існування на морському дні мільйони років.

Автори роботи, опублікованої в Scientific Reports, застерігають, що масштабне вилучення конкрецій може призвести до незворотної втрати ще не описаного біорізноманіття. На їхню думку, охорона лише донних відкладів не збереже види та екологічні спільноти, пов'язані з конкреціями.

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