У польському Щецині евакуюють мешканців через знайдену бомбу — RMF24

У центрі польського Щецина в неділю сапери вилучатимуть нерозірваний боєприпас, знайдений під час перебудови кам'яниці на розі вулиць Едмунда Балуки та Шльонської. На час операції проведуть евакуацію мешканців прилеглої території.

Боєприпас знайшли під час робіт

Вибухонебезпечний предмет викопали під час робіт із перебудови будинку. Сапери вже убезпечили його. За попередньою оцінкою, це радянська запалювальна бомба, ймовірно ZAB-50T, повідомляє RMF24.

У місті скликали засідання Міської групи кризового управління, щоб визначити, коли і яким методом вилучатимуть боєприпас, а також вирішити питання евакуації на час роботи саперів.

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Зони евакуації та обмежень

Капітан Івона Місяж із 5-го інженерного полку в Щецині повідомила, що безпосередня зона евакуації охопить територію в радіусі 250 метрів. Заборона на перебування людей діятиме в радіусі 500 метрів від місця виявлення бомби.

Операцію з вилучення нерозірваного боєприпасу планують розпочати о 7:30 у неділю.

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