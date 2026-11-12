У Польщі 16 листопада стартує останній у 2026 році курс добровільної служби — RMF24

У Польщі 16 листопада стартує дев’ятий і останній у 2026 році навчальний курс Добровільної базової військової служби. Він триватиме 27 днів і передбачає базову підготовку в 50 локаціях по всій країні, повідомляє RMF24.

Умови для кандидатів

До програми можуть долучитися громадяни Польщі віком від 18 років, які не були засуджені та успішно пройдуть медичне обстеження. Подати заяву можна в будь-якому Військовому центрі рекрутингу, через інтернет-портал набору до війська або за телефоном інформаційної лінії.

Учасники проходитимуть стройову підготовку, вивчатимуть військові статути та основи поводження зі зброєю, братимуть участь у тактичних заняттях і фізичних тренуваннях. Курс завершиться урочистим складанням військової присяги. Під час подання заяви кандидати можуть зазначити навички та кваліфікації, які хочуть здобути впродовж служби.

Оплата та подальша служба

Добровольцям передбачене грошове забезпечення в розмірі 6 500 злотих брутто на місяць. Це відповідає найнижчому рівню грошового забезпечення професійного військовослужбовця. Усі навчальні заходи фінансує військо.

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Після базової підготовки учасники можуть перейти до резерву або продовжити спеціалізоване навчання тривалістю до 11 місяців. Також вони можуть подати заяву на вступ до професійної військової служби або Військ територіальної оборони. Випускники мають пріоритет під час набору до професійної служби, а за умови відповідності критеріям — і під час працевлаштування в державному управлінні.

Навчання у Військах територіальної оборони

Для охочих служити у Військах територіальної оборони у 2027 році заплановано п’ять 16-денних навчальних курсів: у лютому, квітні, червні—липні, серпні—вересні та жовтні. Кожен із них завершуватиметься складанням присяги.

Крім того, з 1 лютого до 30 квітня 2027 року в Польщі триватиме військова кваліфікація. Вона насамперед стосуватиметься чоловіків 2008 року народження, а також може охопити жінок 2000—2008 років народження з потрібною освітою, зокрема медичною, перекладацькою або психологічною.

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