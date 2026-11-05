У Польщі батькам 43-річної жінки висунули звинувачення — RMF24

У польському місті Свєнтохловіце батькам 43-річної жінки висунули звинувачення у психологічному насильстві над донькою, наражанні її на тяжку шкоду здоров’ю, спричиненні тривалої хвороби та ненаданні допомоги. Їм загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі, повідомляє RMF24.

Позиції батьків і слідства

Керівниця районної прокуратури в Хожуві Сабіна Кусьмерська повідомила, що підставою для звинувачень стали насамперед судово-медичні висновки. Звинувачення є одним епізодом, який охоплює чотири статті Кримінального кодексу Польщі.

Батьки жінки самі прийшли на допит. Мати не визнала вини. Батько формально визнав пред’явлене звинувачення, однак у поясненнях заперечив, що вчинив інкриміновані йому дії.

Запобіжних заходів щодо підозрюваних не обирали. Слідчі планують завершити розслідування до кінця листопада.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання про проживання в соцзакладі

Паралельно районний суд у Хожуві в закритому режимі розглядає питання про можливе примусове влаштування жінки до будинку соціальної допомоги. Відповідне клопотання подали прокуратура та центр соціальної допомоги Свєнтохловіце. Вони вважають, що перебування жінки поза таким закладом може загрожувати її життю.

На першому засіданні жінка, яка прийшла разом із батьком та представницею, заявила журналістам, що почувається добре й хоче залишитися вдома. Вона також запевняла, що там їй не завдають шкоди. Прокуратура підтвердила, що нині вона вже не живе разом із батьками.

Що відомо про справу

Служби почали займатися цією справою в липні 2025 року після повідомлення про домашню сварку в одному з багатоквартирних будинків Свєнтохловіце. Поліція застала у квартирі 82-річне подружжя та їхню 43-річну доньку. За наявними даними, сусіди не бачили її 27 років. Жінка мала труднощі з пересуванням і набряки ніг, її доправили до лікарні, де вона провела кілька тижнів.

Польські медіа писали, що вона нібито провела майже три десятиліття в одній кімнаті без контактів із зовнішнім світом. Водночас поліція тоді наголошувала: попередня перевірка не підтвердила, що жінку утримували в помешканні проти її волі. Правоохоронці також заявляли, що раніше не отримували повідомлень про її зникнення чи інших тривожних сигналів за цією адресою.

Читай нас у