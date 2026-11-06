У Польщі чоловіка засудили довічно за вбивство 6-річного хлопчика — RMF24

Окружний суд у Серадзі, Польща, засудив 29-річного Даніеля С. до довічного ув’язнення у справі про вбивство шестирічного Максіміліана зі Здунської Волі. Мати хлопчика, 32-річна Пауліна М., отримала дев’ять років і шість місяців позбавлення волі. Як повідомляє RMF24, вирок ще не набув чинності.

Даніель С. зможе подати клопотання про умовно-дострокове звільнення лише після 40 років ув’язнення. Обвинувачені не були присутні в суді під час оголошення рішення.

Обвинувачення у насильстві над дитиною

Прокуратура Здунської Волі обвинувачувала Даніеля С. у знущанні та вбивстві сина його партнерки. Матері дитини інкримінували знущання над сином, ненадання допомоги та наражання дитини на небезпеку втрати життя.

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Головуючий суддя Яцек Войдин під час оголошення мотивів рішення заявив, що у справі було надто багато обтяжувальних обставин, а пом’якшувальних суд не знайшов. За його словами, докази вказували, що хлопчик тривалий час зазнавав жорстокого поводження.

Обставини смерті

Дитина померла у травні 2025 року в квартирі, де проживали обвинувачені у Здунській Волі. За даними слідства, від березня до 7 травня чоловік психологічно та фізично знущався над хлопчиком: принижував, залякував, залишав без нагляду, штовхав і бив, що спричинило численні травми.

Згідно з обвинувальним актом, 6 та 7 травня Даніель С., передбачаючи можливість смерті дитини та погоджуючись із нею, застосував до хлопчика жорстоке фізичне насильство. Це призвело до тяжких черепно-мозкових травм, ушкодження центральної нервової системи та смерті дитини. Суддя також повідомив, що хлопчика надовго залишали самого в зачиненій квартирі із заштореними вікнами.

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