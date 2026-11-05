У Польщі чотирьом затриманим висунули обвинувачення у шпигунстві — Deutsche Welle

У Польщі затримали шістьох людей у справі про ймовірне незаконне постачання до Російської Федерації — держави-агресора — компонентів, які використовують у виробництві боєприпасів і систем озброєння. Чотирьом затриманим висунули обвинувачення у шпигунстві та взяли їх під варту на три місяці.

Обвинувачення у шпигунстві

За даними Deutsche Welle, серед чотирьох обвинувачених є громадянка Росії. Польське Агентство внутрішньої безпеки повідомило, що двоє інших фігурантів справи перебувають під неізоляційними запобіжними заходами.

Координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк заявив, що затриманими є п’ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років та 37-річна громадянка Росії.

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Підозра в обході ембарго

За версією слідства, група постачала Москві значні обсяги деталей для виготовлення боєприпасів і систем озброєння, попри чинне ембарго. Усім шістьом фігурантам також закидають порушення правил міжнародної торгівлі товарами й технологіями, що мають стратегічне значення для національної оборони та міжнародної безпеки.

Семоняк заявив, що щодо Росії діє суворе ембарго у цій сфері, а операція нібито була спрямована на його обхід.

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