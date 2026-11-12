У Польщі двох чоловіків затримали за схвалення вбивств у Кракові — RMF24

У Польщі затримали 20-річного чоловіка з Ломжинського повіту та 34-річного чоловіка зі Свентокшиського воєводства. Їх підозрюють у публічному схваленні в інтернеті вбивств, скоєних у Кракові 7 листопада. Обом повідомили про підозри, повідомляє RMF24.

Коментар 20-річного чоловіка

20-річного чоловіка встановили співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, які моніторили соціальні мережі. Правоохоронці звернули увагу на його коментар під дописом про напад у Кракові. За даними поліції, він схвалив дії нападника та написав, що сам «має бажання вбивати».

Інформацію передали поліцейським у Ломжі, які затримали чоловіка. Під час обшуку в його кімнаті знайшли тактичний ніж і вилучили мобільний телефон. Затриманий пояснив, що написав коментар під впливом емоцій та нервів, а згодом видалив його після попереджень інших користувачів про можливі наслідки.

20-річному чоловікові повідомили про підозри у публічному підбурюванні до скоєння злочину та схваленні злочину. Йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заходи щодо 34-річного чоловіка

Інша справа стосується 34-річного чоловіка зі Свентокшиського воєводства. За інформацією окружної прокуратури в Кельцях, 8 листопада він публічно схвалював у соцмережі вбивства, скоєні днем раніше у Кракові. Чоловіка встановили та затримали поліцейські Кельців, а 10 листопада прокурор повідомив йому про підозру у схваленні злочину.

Підозрюваний визнав провину та підтвердив, що опублікував ці коментарі. Прокурор застосував до нього поліцейський нагляд, заставу в розмірі 5 тисяч злотих і заборону виїзду з країни. Йому може загрожувати штраф, обмеження волі або до року ув’язнення.

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька заявила, що після трагедії в Кракові правоохоронці затримали вже 11 осіб віком від 15 до 68 років за глорифікацію дій нападника та погрози нових атак.

Читай нас у