У Польщі експосол Кумох відповів главі МЗС Сікорському після відставки — Interia

У Польщі посли Якуб Кумох і Павел Солох повідомили про відставку на тлі подій довкола Конституційного трибуналу. Кшиштоф Щерський, який працював послом при ООН, звернувся з проханням скоротити свою дипломатичну місію. Про це повідомляє Interia.

Відставки дипломатів

Якуб Кумох написав у соцмережі X, що через події в країні не може надалі виконувати обов’язки посла. Павел Солох також повідомив про рішення піти з посади, заявивши, що не бачить можливості продовжувати дипломатичну місію через, за його словами, спробу незаконного захоплення Конституційного трибуналу.

Речник польського Міністерства закордонних справ Мацей Вевюр повідомив, що Кшиштоф Щерський звернувся до міністра Радослава Сікорського з проханням скоротити його місію при ООН. Сікорський погодився на це прохання, а Щерський має завершити місію ще цього місяця.

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Суперечка з главою МЗС

Радослав Сікорський, коментуючи рішення дипломатів, заявив, що за нелояльність до МЗС вони будуть щедро винагороджені. У відповідь Кумох зазначив, що сам попросив відкликати його з однієї з найбільш високооплачуваних посад у державній адміністрації. За його словами, він подав прохання за 20 годин до виплати значної закордонної надбавки та додав, що гроші — не все.

Згодом Сікорський заявив, що президент Кароль Навроцький особисто схиляв Кумоха і Солоха до відставки. Глава МЗС сказав, що має таку інформацію в польському дипломатичному відомстві. Очільник Бюро міжнародної політики президента Марцін Пшидач назвав ці твердження неправдою, наголосивши, що дипломати самостійно ухвалили свої рішення.

Сам Кумох також заперечив контакти з президентом перед поданням відставки. Він повідомив, що не розмовляв і не спілкувався з Каролем Навроцьким до ухвалення цього рішення.

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