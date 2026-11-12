У Польщі Ibum Forte 400 mg перевели до рецептурних препаратів — RMF24

У Польщі капсули з ібупрофеном Ibum Forte 400 mg від 16 жовтня 2026 року доступні лише за рецептом. Препарат отримав нову назву — Ibum Med, повідомляє RMF24.

Зміна статусу препарату

Раніше капсули Ibum Forte 400 mg виробництва Hasco-Lek можна було придбати без рецепта. Зміна набула чинності після рішення URPL. Варшавська окружна аптечна палата 5 листопада оприлюднила документи, що підтверджують новий статус препарату.

Зміна стосується упаковок по 6, 12, 24, 36 капсул, а також нового варіанта на 60 капсул. Кожна капсула, як і раніше, містить 400 мг ібупрофену. За даними URPL, рішення ухвалили на запит компанії Hasco-Lek, а офіційних причин зміни не оприлюднювали.

Показання та дозування

В інструкції Ibum Med зазначено застосування при болю слабкої або помірної інтенсивності, зокрема головному болю, включно з мігренню, зубному й м’язовому болю, болю після травм та болісній менструації. Також окремо вказано полегшення симптомів захворювань суглобів, зокрема остеоартриту та ревматоїдного артриту.

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Для болю, гарячки та болісної менструації максимальна добова доза становить 1200 мг, тобто три капсули. Дорослим пацієнтам із захворюваннями суглобів лікар може збільшити дозу до 2400 мг на добу в період загострення. Пацієнтам слід дотримуватися призначень лікаря.

Схожі препарати та застереження

Водночас у Польщі залишаються безрецептурні препарати зі схожою назвою, зокрема Ibum Express Forte 400 mg у формі м’яких капсул. У RMF24 зазначили, що рішення URPL стосується лише Ibum Med, а позначення Forte та 400 mg можуть бути на упаковках різних препаратів.

Ibum Med не можна застосовувати в останні три місяці вагітності та поєднувати з іншими нестероїдними протизапальними препаратами. Серед протипоказань названо активну або перенесену виразкову хворобу шлунка чи дванадцятипалої кишки, тяжку серцеву, ниркову або печінкову недостатність і алергічні реакції на аспірин чи інші НПЗП. Людям, які приймають антикоагулянти, слід повідомити про це лікаря, оскільки ібупрофен може підвищувати ризик кровотечі.

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