У Польщі Католицький університет Любліна звільнив викладачку через дописи — RMF24

У Польщі ректор Католицького університету Любліна імені Івана Павла II ухвалив рішення про негайне звільнення викладачки, докторки Катажини Пейди. Причиною стали її дописи в соціальних мережах про смерть трьох членів сім’ї нападника, який влаштував стрілянину в Кракові.

Рішення ректора університету

Як повідомляє RMF24, Пейда працювала в II кафедрі синології університету. Під повідомленням про виявлення трьох тіл у будинку сім’ї нападника вона написала, що це означає на три голоси за партію «Конфедерація» менше. У відповідь на критичні коментарі викладачка заявила, що трагедія сталася в Кракові, а не там, де, за її словами, виховали нападника.

Університет назвав такі висловлювання неприйнятними. У заяві закладу зазначили, що поведінка вже звільненої працівниці суперечила принципам суспільного співжиття та цінностям, на яких ґрунтується діяльність університету. Там також наголосили, що від академічних викладачів очікують дотримання етичних і моральних стандартів.

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Дисциплінарне провадження

Речник університету Войцех Андрусевич повідомив, що рішення про розірвання трудового договору ректор ухвалив самостійно. Воно не було пов’язане з дисциплінарним провадженням, яке раніше відкрили щодо Пейди через її дописи. Після негайного звільнення продовження дисциплінарного провадження стало безпредметним. Контроверсійні записи викладачки згодом видалили із соцмереж.

Стрілянина сталася минулої суботи на Головній ринковій площі Кракова. За даними RMF24, нападник убив шістьох людей та поранив 15, серед яких були двоє поліцейських. Сам він помер у лікарні після поранення під час перестрілки з правоохоронцями. Того ж дня в Островці-Свентокшиському, у помешканні його сім’ї, поліція знайшла тіла його батьків і сестри з вогнепальними пораненнями.

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