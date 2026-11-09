У Польщі кількість тенісистів із ліцензіями зросла на 20–30% — Interia Sport

У Польщі кількість тенісистів із ліцензіями за рік збільшилася на 20–30% у всіх вікових категоріях, заявив президент Польської тенісної асоціації Даріуш Лукашевський. За його словами, успіхи польських тенісисток сприяли зростанню інтересу дітей і молоді до цього виду спорту.

Зростання кількості ліцензованих гравців

Як повідомляє Interia Sport, Лукашевський назвав поточний рік несподівано вдалим для польського тенісу. Він припустив, що цей сезон може бути найкращим в історії польського тенісу, та вказав на наявність двох польських тенісисток серед провідних гравчинь світу.

Очільник асоціації зазначив, що успіхи Маї Хвалінської викликали значний резонанс. Він назвав приріст кількості ліцензованих спортсменів історичним і додав, що раніше такого зростання кількості новачків не спостерігали.

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Виступи Маї Хвалінської

Interia Sport пише, що популярність Хвалінської зросла після її виходу до фіналу Roland Garros, де вона поступилася Міррі Андрєєвій. Після цього тенісистка отримала вайлдкард на Вімблдон, однак її виступ у Лондоні був затьмарений травмою.

Згодом Хвалінська, за даними видання, виграла турнір WTA 1000 у Вухані, перемігши Ігу Свьонтек у чвертьфіналі. У грудні польська тенісистка також має взяти участь у показовому турнірі в Гданську, де серед її суперниць буде Лінда Носкова.

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