У Польщі лікарці висунули 307 звинувачень у прийнятті хабарів — RMF24

У Ряшеві, Польща, 64-річній лікарці висунули 307 звинувачень у прийнятті матеріальної вигоди в обмін на початок лікування або госпіталізацію пацієнтів. За даними прокуратури, жінка керувала відділенням одного з міських шпиталів і також була судовою експерткою. Суд заарештував її на три місяці.

Як повідомляє RMF24, лікарку затримали 9 листопада працівники відділу боротьби з корупцією поліції в Ряшеві. Правоохоронці також обшукали її лікарський кабінет та автомобілі.

Алкоголь і гроші

За даними поліції, лікарка могла отримувати від опікунів пацієнтів брендовий алкоголь і гроші. Йдеться про суми від 50 до 300 злотих. Слідчі пов'язують ці матеріальні вигоди з рішеннями про початок лікування або прийняття пацієнтів до лікарняного відділення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Приватні прийоми

Правоохоронці також встановили, що жінка користувалася службовим кабінетом для приватного прийому пацієнтів. За інформацією поліції, вона не сплачувала витрат на оренду й утримання приміщення для таких візитів.

Слідчі стверджують, що приватні прийоми в інших медичних закладах вказували як послуги, надані за контрактом із NFZ, для отримання відшкодування. У поліції не виключають, що лікарці можуть висунути нові звинувачення. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читай нас у