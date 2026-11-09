У Гдині та Румі в Польщі поліцейські ліквідували дві нелегальні лабораторії амфетаміну. Під час операції вилучили рідкий амфетамін, лабораторне обладнання та хімічні речовини загальною оціночною вартістю на чорному ринку понад 1,6 млн злотих. Двох чоловіків затримали, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту, повідомляє RMF24.

Лабораторія на садовій ділянці

Перше виробництво виявили на території садових ділянок у Гдині. За даними поліції, там була облаштована повна технологічна лінія для виготовлення амфетаміну. Під час обшуку правоохоронці вилучили 3,5 кг рідкого амфетаміну, з якого можна було отримати понад 4 кг готового наркотику орієнтовною вартістю близько 130 тис. злотих.

Також поліцейські вилучили понад 45 літрів рідкого амфетаміну у формі основи. За оцінкою, з цієї кількості можна було виготовити до 60 кг готового наркотику вартістю близько 1,5 млн злотих на чорному ринку.

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Затримання підозрюваних

Друге приміщення для виготовлення наркотиків знайшли в підвалі одного з багатоквартирних будинків у Румі. Там також виявили обладнання та речовини, призначені для виробництва амфетаміну. За даними RMF24, приміщення належало затриманому Томашу Д.

Ще одного підозрюваного, Себастьяна Б., затримали за місцем проживання. Там правоохоронці знайшли обладнання для вирощування конопель та амфетамін. Обом чоловікам оголосили підозри у незаконному виробництві значної кількості наркотиків, вирощуванні непромислових конопель, а також зберіганні наркотичних і психотропних речовин.

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