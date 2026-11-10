У Польщі можуть заборонити садкам публікувати фото дітей — RMF24

У Польщі закладам дошкільної освіти можуть заборонити публічно поширювати фотографії вихованців в інтернеті, навіть за згодою батьків. Обмеження планують поширити на дитячі садки, дошкільні відділення та інші форми дошкільної освіти, повідомляє RMF24 з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Обмеження для дошкільних закладів

За даними видання, працівникам дитсадків, а також людям, які надають послуги таким установам, заборонять відкрито публікувати зображення дітей. Це стосуватиметься як сайтів закладів, так і їхніх сторінок у соціальних мережах, зокрема матеріалів для популяризації роботи установ.

Нині фотографії з екскурсій, вистав, свят та інших заходів часто розміщують на сайтах і в соцмережах дитсадків та шкіл. Заклади використовують ці знімки не лише для інформування батьків, а й для власного просування, особливо під час набору нових вихованців.

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Які правила пропонують для шкіл

Повної заборони на публікацію фотографій учнів у школах, за інформацією газети, не планують. Для учнів перших—третіх класів початкової школи батьки мають давати дозвіл із чітким зазначенням мети та місця поширення знімка. Подібний підхід передбачають і для старших класів початкової та середньої школи.

Нові правила для дошкільних закладів пов'язують зі зверненнями експертів, які звертали увагу на ризики використання вільно доступних у мережі фотографій дітей людьми зі злими намірами.

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