У Польщі на Вестерплатте знайшли людські рештки біля укриття — RMF24

У польському Гданську археологи виявили людські рештки під час археологічного нагляду на будівництві Музею Вестерплатте. Знахідку зробили поблизу історичного об’єкта «Форт» — одного з ключових пунктів оборони Військової транзитної складниці у вересні 1939 року. Про це повідомляє RMF24.

Рештки знайшли біля укриття

Кістки виявили на глибині близько 2,5 метра від сучасного рівня ґрунту, за пів метра від північної стіни залізобетонного укриття. У 1939 році ця споруда була одним із ключових пунктів оборони Військової транзитної складниці.

Поруч із рештками археологи знайшли польський багнет із піхвами та два військові ґудзики, якими користувалися рядові Війська Польського у 1920-х роках. Джерело також повідомляє про інші елементи спорядження.

На думку археологів, місце виявлення та предмети, знайдені біля кісток, можуть свідчити, що вдалося знайти поховання легіонера Мечислава Кшака. Він, імовірно, загинув у ніч проти 2 вересня 1939 року. Керівник археологічного відділу Музею Другої світової війни в Гданську Філіп Кучма наголосив, що цю гіпотезу можна підтвердити або спростувати лише після генетичних досліджень.

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Попереду ідентифікація

Історичні джерела вказують, що на Вестерплатте можуть залишатися рештки ще двох оборонців. Археологи зазначають, що наразі передчасно визначати, кому належать знайдені кістки.

Директор Музею Другої світової війни професор Рафал Внук заявив, що підтвердження належності решток Мечиславу Кшаку означало б виконання одного з найважливіших завдань музейних археологів, які досліджують Вестерплатте.

Про знахідку повідомили Поморського воєводського консерватора пам’яток і прокурора Інституту національної пам’яті в Гданську. Під наглядом прокурора та за участі антрополога рештки мають підняти й передати на детальне дослідження. Встановити особу та з’ясувати обставини смерті мають висновки прокурора, антрополога й археологів, а також аналізи в Поморському медичному університеті в Щецині.

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