У Польщі оголосили максимальні ціни на пальне на середу та четвер — Polsat News

У Польщі Міністерство енергетики повідомило про максимальні ціни на пальне, які мають діяти в середу та четвер. За даними відомства, літр бензину А-95 має коштувати не більш як 6,10 злотого, бензину А-98 — не більш як 6,70 злотого, а дизельного пального — не більш як 7,66 злотого.

Граничні ціни на літр

Найвищу максимальну ставку міністерство визначило для дизельного пального. Найнижча межа встановлена для бензину А-95, а бензин А-98 посідає проміжну позицію серед трьох зазначених видів пального.

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Усі оголошені суми наведено в польських злотих і розраховано на один літр. Формулювання Міністерства енергетики означає, що вартість літра відповідного пального не має перевищувати названих рівнів у ці два дні.

Повідомлення Міністерства енергетики

Про оприлюднені Міністерством енергетики Польщі ставки повідомляє Polsat News. Видання передало дані відомства окремо для бензину А-95, бензину А-98 та дизельного пального.

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