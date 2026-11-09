У Польщі оголосили погодні попередження через крижаний дощ і туман — RMF24

Інститут метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) оголосив попередження першого рівня через крижаний дощ, густий туман і сильний вітер. Попередження охоплюють більшість воєводств країни, а дорожні умови можуть ускладнитися, повідомляє RMF24.

Крижаний дощ на заході Польщі

Попередження про крижаний дощ діятимуть у Нижньосілезькому воєводстві, а також у частині Любуського та Великопольського воєводств. Їх запровадять у вівторок з 05:00 до 10:00.

Туман і сильний вітер

Попередження щодо густого туману поширюються на райони Західнопоморського, Поморського, Любуського, Великопольського, Куявсько-Поморського, Свентокшиського, Сілезького, Малопольського та Підкарпатського воєводств.

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За прогнозом IMGW, туман може обмежувати видимість до 200 метрів. Ці попередження діятимуть із 17:00 понеділка до 10:00 вівторка.

Окремо в південній частині Підкарпатського воєводства у вівторок з 06:00 до 16:00 діятиме попередження про сильний вітер. Його середня швидкість може становити від 55 до 70 км/год, а пориви — від 70 до 85 км/год.

Попередження першого рівня означає, що погодні умови сприятимуть виникненню небезпечних явищ, здатних завдати матеріальних збитків і створити загрозу здоров’ю та життю людей.

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