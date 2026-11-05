У Польщі оголосили попередження через туман у 10 воєводствах — Interia

Інститут метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) оголосив попередження першого ступеня через густий туман у частинах 10 воєводств країни. Небезпечне явище прогнозують увечері в четвер, уночі та до ранку п’ятниці, повідомляє Interia.

Видимість може впасти нижче 200 метрів

За прогнозом IMGW, у зоні густого туману видимість місцями знижуватиметься менш ніж до 200 метрів. Це може ускладнити рух на дорогах і тротуарах, насамперед у західній та південній частинах Польщі.

Попередження почнуть діяти о 16:00, а подекуди — о 22:00 у четвер. Їхня чинність завершиться о 10:00 або 11:00 у п’ятницю, залежно від району.

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Які регіони охоплюють попередження

Попередження поширили на південну та західну частини Західнопоморського воєводства, Любуське, Великопольське, Нижньосілезьке, Опольське та Сілезьке воєводства. Також воно діє на більшій частині Лодзького воєводства, за винятком його північних районів.

Крім того, туман прогнозують у Малопольському воєводстві, окрім Татранського повіту, на більшій частині Свентокшиського воєводства, крім північно-східних територій, а також на півдні й заході Підкарпатського воєводства.

У ніч проти п’ятниці в Польщі також очікують зниження температури нижче нуля. На півдні країни синоптики прогнозують заморозки до мінус 2 градусів, а в окремих карпатських котловинах температура може опуститися до мінус 4 градусів.

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